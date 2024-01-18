مورينيو على طاولة برشلونة

2024-01-18 07:22:01 - المصدر: واع

متابعة - واعدخل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما الإيطالي، قائمة المرشحين المحتملين لخلافة تشافي هيرنانديز على مقعد القيادة الفنية لبرشلونة.وكان نادي روما أعلن، إقالة مورينيو من تدريب الذئاب، عقب تراجع نتائج الفريق.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن خورخي مينديز وكيل مورينيو، عرض خدمات "سبيشيال وان" على برشلونة، كبديل محتمل، إذا قررت إدارة البارسا إقالة تشافي.وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي يكافح الآن من أجل الحفاظ على ثقة العديد من لاعبي برشلونة وأعضاء مجلس الإدارة.وجاء ذلك عقب تعرض البارسا لخسارة ثقيلة 1-4 أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانيوأوضحت الصحيفة البريطانية أنه إذا اتخذ مورينيو هذه الخطوة، سيكون ذلك بمثابة صدمة للجماهير، سواء الميرينجي أو البلوجرانا، نظرًا للوقت الذي قضاه مع ريال مدريد، وفاز معه بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك.