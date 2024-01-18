حالة وحيدة تربط بنزيما بإنتر ميلان

2024-01-18 08:08:01 - المصدر: واع

متابعة – واعربطت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، بالانتقال لصفوف نادي إنتر ميلان.وأثار بنزيما حالة من الجدل حول استمراره مع الفريق السعودي، حيث خرج بشكل مفاجئ من مباراة الطائي، كما سافر إلى لندن بعد ذلك.وقال سيباستيان فراي، حارس مرمى إنتر ميلان السابق: "بنزيما في خلاف بالسعودية، ويمكن أن يتواجد اسمه بسوق الانتقالات الشتوية".وأضاف فراي، في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لقد قرأت وسمعت عما قاله ماروتا (المدير التنفيذي لإنتر) والذي لم يقل نعم لوصوله لكنه لم ينكر ذلك أيضا".وتابع: "الأولوية حاليا هي رحيل سانشيز، إذا غادر الإنتر فيمكن أن يكون بنزيما احتمالا".من جهته، سئل فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عما إذا كان بنزيما سينتقل لصفوف النيراتزوري.وأجاب فابريزيو، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إكس": "لا يوجد شيء فعلي حاليا بالنسبة لمسار إنتر وبنزيما".جدير بالذكر أن بنزيما شارك في 20 مباراة مع نادي الاتحاد، منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالها 12 هدفا.