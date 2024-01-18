جنايات واسط: السجن 6 سنوات بحق تاجر مخدرات

2024-01-18 08:22:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"بغداد اليوم"، أن "المدان القي القبض عليه وبحوزته مادة الكرستال المخدرة بقصد الاتجار بها".

وأضاف، ان "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ من قانون العقوبات.