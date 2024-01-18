مصرع وإصابة أربعة اشخاص بحادث سير مروع قرب طوزخورماتو

2024-01-18 08:56:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع شخصين واصابة اثنين آخرين جراء حادث سير مروع شرقي محافظة صلاح الدين.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن شخصين لقيا مصرعهما، فيما أصيب اثنان آخران بحادث تصادم عجلتين وقع في ساعة متأخرة من الليل، على طريق قرية (البو صباح) باطراف طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

وأضاف المصدر، أن "مفارز الإسعاف والدفاع المدني نقلت الضحيتين إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات القانونية".

وتشهد طرق صلاح الدين حوادث مرورية يومية لأسباب عدة أبرزها إهمال قواعد السلامة والزخم المروري ومشكلات فنية في الطريق.