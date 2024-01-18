جنايات واسط: السجن ست سنوات بحق تاجر مخدرات

2024-01-18 09:00:04 - المصدر: واع

بغداد- واعأصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الخميس، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدان ألقى القبض عليه وبحوزته مادة الكريستال المخدرة بقصد الاتجار بها".وأضاف البيان، أن "الحكم صدر استنادا لإحكام المادة ٢٨/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨و٤٩ من قانون العقوبات".