الداخلية تطيح بشبكة تتاجر بالمخدرات في بغداد

2024-01-18 09:02:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبعملية نوعية ذات عمق استخباري، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات الإطاحة بشبكة تتاجر بالمخدرات في بغداد الرصافة".وأضاف، أن "الشبكة تتكون من (4) متهمين، فضلا عن ضبط بحوزتهم (4) كيلوات غرام من مادة الكريستال المخدرة، بالجرم المشهود".