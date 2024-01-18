وطني اليد بمواجهة كوريا الجنوبية اليوم في نصف نهائي آسيا

2024-01-18 09:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم الخميس، نظيره الكوري الجنوبي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة آسيا الحادية والعشرين، المؤهلة إلى كأس العالم ،2025 التي تحتضن فعالياتها مملكة البحرين.وكان منتخبنا قد فاز في مباراته الأولى على نظيره الهندي (55- 12)، بينما تعادل في المباراتين الثانية والثالثة مع اليابان (28 - 28) ، والسعودية (31 - 31) ، وقد نجح المدرب الخبير ظافر صاحب في توظيف خبرته التدريبية وإدارة المواجهات الثلاث الحاسمة وتأهيل لاعبيه إلى الجاهزية المطلوبة، وحظي منتخبنا بإشادة كبيرة من قبل اللجنة الفنية المشرفة على البطولة .