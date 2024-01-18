المباراة المصيرية.. العراق يستعد لمواجهة الساموراي "الصعبة" لخطف نقاط دور الـ16

2024-01-18 10:01:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم، يوم غد الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، مباراة مصيرية أمام المنتخب الياباني، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023 التي تحتضنها قطر.

ويدخل منتخبنا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه الفوز في المباراة الأولى على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1، فيما يدخل المنتخب الياباني المباراة وهو يحتل المركز الاول في المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على منتخب فيتنام بنتيجة 4-2.

ويدرك منتخبنا الوطني أن الفوز على المنتخب الياباني سيضمن له التأهل إلى دور الـ16، حيث سيتأهل الفريق صاحب المركز الأول في المجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين من أصحاب المركز الثاني.

ويمتلك منتخبنا الوطني لاعبين مميزين في صفوفه، قادرين على تقديم أداء جيد أمام المنتخب الياباني، وعلى رأسهم المهاجم أيمن حسين الذي سجل هدفين في المباراة الأولى، بالإضافة إلى مهند علي وعلي عدنان وآخرين.



ويحتاج المنتخب الوطني إلى التركيز الشديد واللعب بروح قتالية عالية أمام المنتخب الياباني، من أجل تحقيق الفوز والصعود إلى الدور التالي.

وستقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، بقيادة الحكم السعودي محمد الهويش.

وينتظر الوسط الرياضي العراقي بشغف مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الياباني، يوم غد الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2023.



ويأمل الوسط الرياضي في تحقيق منتخبنا الوطني الفوز على المنتخب الياباني، من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة.



ويدرك الوسط الرياضي أن المباراة ستكون صعبة على منتخبنا الوطني، لكن اللاعبين قادرين على تقديم أداء جيد أمام المنتخب الياباني، من أجل تحقيق الفوز.



وستكون المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات منتخبنا الوطني، وسيظهر من خلالها مدى إمكانيات اللاعبين وقدرتهم على المنافسة على اللقب.







