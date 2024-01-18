وزير النقل يعلن افتتاح خط جديد للنقل العام يمر بخمس مناطق في بغداد

2024-01-18 10:08:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، عن افتتاح خط جديد للنقل العام يمر بخمس مناطق في بغداد، فيما أشار إلى قرب نصب 24 مظلة حديثة جديدة بالعاصمة.

وقال السعداوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تم افتتاح احد محاور النقل العام من خلال تفعيل خطوط النقل الجماعي الذي يبدأ من جامع النداء ثم وزارة العمل والجامعة المستنصرية ومنها الى شارع فلسطين ومنطقة زيونة حتى ساحة ميسلون"، مبينا ان "هذا الخط سيمدد في الأيام المقبلة حتى سينما البيضاء بمنطقة بغداد الجديدة".

وأضاف انه "تم توفير 14 باصا لهذا الخط، وسيتم نصب 24 مظلة حديثة جديدة في الأيام المقبلة، تم التعاقد عليها مع احدى الدول المصنعة"، مشيرا الى ان "هذه المظلات ستكون مكيفة ومزودة بشاشات لتوضيح توقيتات وصول الباصات الى المواطنين".

وذكر ان "تفعيل خط النقل الجماعي في بغداد وبقية المحافظات يهدف الى دعم شريحة الدخل المحدود وتقليل الازدحامات وفك الاختناقات وتقليل التلوث البيئي سيما ان العاصمة مكتضة بعدد السيارات".