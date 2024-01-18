الاطاحة بشبكة من 4 تجار مخدرات في بغداد وحكمان قضائيان بحق آخرين

2024-01-18 10:12:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الخميس، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المدان القي القبض عليه وبحوزته مادة الكرستال المخدرة بقصد الاتجار بها".

وأضاف ان "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".

وفي ديالى، أصدرت محكمة جنايات المحافظة، يوم الخميس، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته (1) كيلوغرام من مادة الحشيشة".

وأضاف أن"الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وفي العاصمة بغداد، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ عملية "نوعية ذات عمق استخباري"، أسفرت عن الإطاحة بشبكة متاجرة بالمخدرات تتكون من 4 متهمين وبحوزتهم 4 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بالجرم المشهود في بغداد الرصافة.