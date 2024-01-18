قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في صيرفات بغداد

2024-01-18 10:22:23 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، ارتفاعاً طفيفاً في محال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد بلغت 152،750 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف، أن "سعر الشراء بلغ 150،750 دينار لكل 100 دولار".

ومنذ أكثر من عام وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية