الجنائية المركزية: احكام مختلفة تتراوح بين 10- 15 سنة بحق شبكة لتزوير العقارات في بغداد

2024-01-18 10:24:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، ستة احكام بحق 12 مدانًا تراوحت ما بين السجن لمدة 10-15 سنة عن جريمة تزوير عقارات الدولة.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى امانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية من بينهم موظفين يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".

وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا للمادتين 289 و 298 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".