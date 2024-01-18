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لأول مرة بتاريخ اللعبة .. العراق يستضيف بطولة آسيا للقوس والسهم للرجال والنساء

لأول مرة بتاريخ اللعبة .. العراق يستضيف بطولة آسيا للقوس والسهم للرجال والنساء
لأول مرة بتاريخ اللعبة .. العراق يستضيف بطولة آسيا للقوس والسهم للرجال والنساء
2024-01-18 10:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، يوم الخميس، استضافة العاصمة العراقية بغداد بطولة آسيا للرجال والنساء شهر شباط المقبل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ، أمين عام الاتحاد العربي للقوس والسهم ، سعد المشهداني لوكالة شفق نيوز ان البطولة الاسيوية المقبلة تعد أول بطولة اسيوية رسمية بتاريخ اللعبة تقام في بغداد ، مبينا أن البطولة تقام برعاية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني .

واضاف ان البطولة تدخل ضمن منهاج الاتحاد الآسيوي للقوس والسهم وتعتبر أرقامها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأشار المشهداني الى ان فعاليتين ستتنافس من خلالها المنتخبات الاسيوية المشاركة للنساء والرجال وهما ، القوس المحدب ، والقوس المركب .

يذكر أن العراق استضاف مؤخراً بطولة كأس العرب بالقوس والسهم بدورته الثامنة في بغداد بمشاركة 12 منتخباً بفعاليات القوس المحدَّب والمركَّب.

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