أحكام بالسجن بحق مزوري عقارات تعود لأمانة بغداد

2024-01-18 10:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت الجنائية المركزية العراقية، يوم الخميس، أحكاما مختلفة بالسجن تراوحت ما بين 10 و 15 سنة بحق شبكة لتزوير العقارات في العاصمة بغداد.

وقال إعلام القضاء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت ستة أحكام بحق اثني عشر مدانا تراوحت ما بين السجن لمدة عشر وخمس عشرة سنة عن جريمة تزوير عقارات الدولة.

وأوضح، أن "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى امانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية من بينهم موظفين يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".

وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لاحكام المادتين ۲۸۹ و ۲۹۸ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".