2024-01-18 10:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

وصف النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ "الفاشلة"، فيما أشار الى أنها "تدفع" بالإقليم الى الهاوية.

وقال شمس الدين لـ "بغداد اليوم"، إن "الحزب الديمقراطي وعبر سياسته الفاشلة، يريد دفع الإقليم لساحة حرب وصراع دولي واقليمي". على حد قوله

وأضاف، أن "كردستان منطقة صغيرة واقعة بين مجموعة دول ويجب عليها إقامة علاقات متوازنة مع تلك الدول وأيضا مع الدول العالمية الكبيرة، وقبل ذلك مع بغداد، وألا تقوم بعلاقة مع بلد على حساب بلد آخر".

وأشار شمس الدين إلى أن "العلاقات الفردية تضر بمصلحة الإقليم من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية".

وفي وقت سابق، أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، انه يجب إدانة أي قصف أو اختراق لسيادة العراق دون تبرير لجهة دون اخرى.

وقال عبد الكريم لـ "بغداد اليوم" إنه "لمئات المرات كانت تقصف أراضي إقليم كردستان من الطائرات التركية ولم نر أي إدانة من حكومة الإقليم أو الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأضاف أنه "بالعكس كان الحزب الديمقراطي يعطي المبررات لتركيا لقصف مناطق الإقليم بحجة وجود عناصر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن يدين ويصدر بيانات شديدة اللهجة على قصف مطار أربيل"، مشددا على انه "يجب إدانة أي قصف أو اختراق بنفس المستوى".

وبعد تعرض قوات البيشمركة الكردية الى قصف من جهة مجهولة، بادرت حكومة اقليم كردستان باتهام الحكومة الاتحادية بحماية المنفذين "الخارجين عن القانون"، بحسب وصفها.

مما استدعى ان يرد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، رافضا ومستغربا الاتهامات، ومعتبرا الاعتداءات "ارهابية".