تجمع ديني كوردستاني يوجه طلبين أحدهما للرئيس الإيراني والآخر للمجتمع الدولي

2024-01-18 10:46:22 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طالب تجمع ديني كوردستاني، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بإيقاف الهجمات على إقليم كوردستان، فيما وصفوا الهجمات التي طالت مدينة أربيل بأنها "غير إنسانية" وجاءت من دولة تدعّي انها دينية.

وقال رئيس تجمع علماء الدين الإسلامي في أربيل الشيخ احمد زانا في تجمع لعدد من رجال الدين في إقليم كوردستان وحضرتها وكالة شفق نيوز إن "الهجمات الصاروخية التي طالت إقليم كوردستان وتحديداً مدينة أربيل غير إنسانية وغير دينية خاصة انها تأتي من احدى الدول التي تقول بأنها إنسانية".

وطالب الشيخ زانا المجتمع الدولي وعلماء الدين ورئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي بـ"إيقاف الهجمات على إقليم كوردستان واربيل بشكل خاص".

وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح.

وأعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الضربات التي استهدفت اربيل، وقال في بيان، إنها جاءت "رداً على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية والتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية تم استهداف مقر تجسسي رئيس للموساد في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية".

وعدّ مجلس أمن إقليم كوردستان، القصف الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني والذي استهدف به مناطق مدنية في مدينة اربيل "إنتهاكاً صارخاً لسيادة الإقليم والعراق كافة.