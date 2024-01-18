أحكام بالسجن بحق مزوري عقارات لأمانة بغداد وخاطفين في كربلاء

2024-01-18 11:02:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت الجنائية المركزية العراقية، يوم الخميس، أحكاما مختلفة بالسجن تراوحت ما بين 10 و 15 سنة بحق شبكة لتزوير العقارات في العاصمة بغداد.

وقال إعلام القضاء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت ستة أحكام بحق اثني عشر مدانا تراوحت ما بين السجن لمدة عشر وخمس عشرة سنة عن جريمة تزوير عقارات الدولة.

وأوضح، أن "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى امانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية من بينهم موظفين يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة".

وأضاف أن "الاحكام صدرت استنادا لاحكام المادتين ۲۸۹ و ۲۹۸ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".

وفي كربلاء، أصدرت محكمة جنايات المحافظة حكمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانين اثنين عن جريمة خطف مواطن في المدينة ومساومة ذويهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وذكر إعلام مجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الخاطفين قاما بخطف المشتكي وتوثيق يديه وعصب عينيه وحجزه في احد المنازل مقابل حصولهم على مبالغ مالية".

وأضاف أن "الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 421/ ج/ ه واستدلالا بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات".