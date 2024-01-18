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الصحة تُتلف قرابة 14 كغم من المخدرات في محرقة الطب العدلي

الصحة تُتلف قرابة 14 كغم من المخدرات في محرقة الطب العدلي
الصحة تُتلف قرابة 14 كغم من المخدرات في محرقة الطب العدلي
2024-01-18 11:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  بغداد

بمتابعة من السيد وزير الصحة الاستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي واشراف الدكتور زيد علي عباس مدير عام الدائرة . 

اتلفت دائرة الطب العدلي اليوم الخميس 2024/ 1/ 18 كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية بأشراف اللجنة المشكلة من القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة رئيسا للجنة واعضاء لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية . 

قالت الصيدلانية زينب جعفر  مديرة قسم المختبرات شملت المخدرات والمؤثرات العقلية البالغة ( 730, 958, 13 ) ثلاثة عشر كيلو غرام وتسعمائة وثمانية وخمسون غرام وسبعمائة وثلاثون ملغم و ( 846) ثمانمائة وستة واربعون قرص من المواد المخدرة و ( 50) خمسون امبولة من مادة الترامال و ( 640000) ستمائة واربعون الف قرص من مادة الارتان .

يشار ان عملية الاتلاف هو ضمن البرنامج الحكومي للقضاء على الفساد والمفسدين والذي يعد انجاز لدائرة الطب العدلي . 

والجدير بالذكر انه تم الاتلاف في محرقة الطب العدلي تصل الحرارة 1100درجة مئوية للحرق التام بحيث تعمل الحرارة على صهرها وتفتيتها وتجريد خصائصها المخدرة وتم التحقق منها 

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