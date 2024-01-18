2024-01-18 11:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بمتابعة من السيد وزير الصحة الاستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي واشراف الدكتور زيد علي عباس مدير عام الدائرة .

اتلفت دائرة الطب العدلي اليوم الخميس 2024/ 1/ 18 كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية بأشراف اللجنة المشكلة من القاضي صهيب دحام المعاضيدي نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة رئيسا للجنة واعضاء لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية .

قالت الصيدلانية زينب جعفر مديرة قسم المختبرات شملت المخدرات والمؤثرات العقلية البالغة ( 730, 958, 13 ) ثلاثة عشر كيلو غرام وتسعمائة وثمانية وخمسون غرام وسبعمائة وثلاثون ملغم و ( 846) ثمانمائة وستة واربعون قرص من المواد المخدرة و ( 50) خمسون امبولة من مادة الترامال و ( 640000) ستمائة واربعون الف قرص من مادة الارتان .

يشار ان عملية الاتلاف هو ضمن البرنامج الحكومي للقضاء على الفساد والمفسدين والذي يعد انجاز لدائرة الطب العدلي .

والجدير بالذكر انه تم الاتلاف في محرقة الطب العدلي تصل الحرارة 1100درجة مئوية للحرق التام بحيث تعمل الحرارة على صهرها وتفتيتها وتجريد خصائصها المخدرة وتم التحقق منها