2024-01-18 11:22:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

اعلن مجلس القضاء الأعلى، عن صدور احكام بالسجن بحق مزوري عقارات الدولة ببغداد وخاطفي مواطن في كربلاء المقدسة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحكمة الجنائية المركزية، اصدرت اليوم، ستة أحكام بحق 12 مداناً تراوحت ما بين السجن لمدة عشر سنوات وخمس عشرة سنة، عن جريمة تزوير عقارات الدولة".

واضاف ان "المدانين قاموا بتكوين شبكة لتزوير عقارات الدولة العائدة إلى أمانة بغداد في منطقة العامرية وتسجيلها لأشخاص آخرين لقاء استلامهم مبالغ مالية من بينهم موظفون يعملون في دائرة التسجيل العقاري العامة"، لافتا إلى أن "الأحكام صدرت استناداً لأحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

وتابع ان "محكمة جنايات كربلاء المقدسة أصدرت حكمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانين اثنين عن جريمة خطف مواطن في مدينة كربلاء المقدسة ومساومة ذويه مقابل الحصول على مبالغ مالية"، لافتا الى ان "الخاطفين قاما بخطف المشتكي وتوثيق يديه وعصب عينيه وحجزه في أحد المنازل مقابل حصولهما على مبالغ مالية".

وذكر أن "الحكمين صدرا استناداً لأحكام المادة 421/ ج/ ه واستدلالاً بالمادة 132 / 1 من قانون العقوبات".