رئيس اتحاد اليد: عازمون على إثبات الهوية العراقية في خارطة أبطال آسيا

2024-01-18 11:24:01 - المصدر: واع

كركوك – واع – مهدي الربحاويدعا رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد رياض العبيدي، لاعبي المنتخب الوطني الى بذل تركيز أكبر على مباراة اليوم أمام منتخب كوريا الجنوبية، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة آسيا .وقال العبيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" منتخبنا دخل مرحلة صعبة من المنافسة تحتاج الى أفكار وتحضيرات خاصة "، مبيناً أن " الأخطاء لا بد من أن تكون بأقل قدر ممكن لعدم إمكانية التعويض ، لذا على اللاعبين أن يكونوا في يومهم وعلى تركيز عالٍ لأداء المهمة بالشكل الأمثل وحسم اللقاء مبكراً ".وأضاف العبيدي أن" الفريق يتمتع بمعنويات عالية وأن الجهاز الفني واللاعبين مصممون على إثبات الهوية العراقية ضمن خارطة أقوياء آسيا كوننا لسنا حالة طارئة في البطولة إنما نحن رقم صعب تهابه المنتخبات القوية"، مشيراً الى أن" اتحاد اللعبة لديه ثقة كبيرة بلاعبيه في مواصلة النتائج المشرفة والوصول الى أبعد نقطة يستحقها المنتخب الوطني".