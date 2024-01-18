فريق الإعلام الحكومي يعلن افتتاح أربع مدارس نموذجية في ميسان والبصرة

2024-01-18 11:30:04 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن فريق الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، افتتاح أربع مدارس نموذجية جديدة في ميسان والبصرة.

وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح أربع مدارس نموذجية جديدة بواقع مدرستين في محافظة البصرة ومدرستين في ميسان"، مبيناً أن "رئيس الوزراء محد شياع السوداني افتتح في وقت سابق مدرسة نموذجية خلال زيارته محافظة ذي قار".

وأوضح، أن "افتتاح مدارس البصرة وميسان تم من قبل مدير دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ناظم ناصر حميدي، بحضور ممثل عن دائرة تربية محافظتي البصرة وميسان ورئيس دائرة المهندس المقيم في المحافظتين، فضلاً عن ممثل مدير عام شركة باور جاينا في العراق".

وأشار، الى أن "المدرستين في البصرة هما ثانوية سعة 24 صفاً وابتدائية سعة 12 صفاً، فيما كانت المدرستان في ميسان، ثانويتين بسعة 24 صفاً لكل منهما".

وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أولى الابنية المدرسية ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح أولى الأبنية المدرسية النموذجية ضمن مشروع الاتفاق العراقي الصيني في حي سومر بمدينة الناصرية".

واضاف، ان "السوداني، بارك، إتمام مبنى المدرسة الذي يتضمن 12 صفاً، والمضي في مشروع المدارس الذي سيشتمل 106 مبانٍ مدرسية في محافظة ذي قار، من بين 1000 مبنى مدرسي في عموم العراق".

واثنى رئيس الوزراء على "جودة التنفيذ عالية المستوى"، مؤكداً أن "مشاريع المدارس تمثل حلقة مهمة من توجهات الحكومة لدعم قطاع التربية والتعليم، عبر إكمال البنى التحتية المطلوبة، بأداء عالٍ وضمن التوقيتات والجداول الزمنية المحددة".