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العراق يوافق على إدخال رخصة مشغل جوال رابعة ويجري تعاقدات بتقنية الجيل الخامس

العراق يوافق على إدخال رخصة مشغل جوال رابعة ويجري تعاقدات بتقنية الجيل الخامس
العراق يوافق على إدخال رخصة مشغل جوال رابعة ويجري تعاقدات بتقنية الجيل الخامس
2024-01-18 11:32:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ابرز ما جاء في كلمة وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري خلال مشاركتها باجتماع الدورة ٢٧ لمجلس وزراء العرب للاتصالات.


 ● يسعى العراق اليوم لاستثمار موقعه الجغرافي المتميز ليكون ممراً اقليمياَ هاماً يربط دول المنطقة باوربا عن طريق تركيا شمالاً وعن طريق سوريا والاردن غربا .


● باشرنا بالخطط اللازمه لجعل العراق hub لامرار الاتصالات الدولية الاترانزيت في المنطقة نظراً لكون العراق هو الممر البري الاقصر انطلاقاً من الخليج العربي . 


●  ندعو جميع الشركات والهيئات الراغبة بإقامة تعاقدات استثمارية مع العراق لتحقيق هذه الأهداف .


● حصلت موافقة الحكومة العراقية على إدخال رخصة مشغل جوال رابعة للعراق وجاري العمل على استكمال إجراءاتها التعاقدية بتقنية الجيل الخامس .


● نسعى وبجهود حثيثة ومتسارعة في العراق للمضي قدماً باجراءات التحول الرقمي والاتمتة الشاملة .


● اننا في اللمسات الاخيرة لاطلاق مشروع التوقيع الالكتروني في العراق.


● بدأنا بتنفيذ مشاريع توسعة عديدة لشبكة  البنى التحتية الاتصالاتية المتمثلة بشبكة واسعة من الالياف الضوئية ممتدة في ارجاء العراق كافة


● بناء مراكز بيانات تجارية متقدمة فضلاً عن انشاء بدالة الانترنت Ixp  وهناك نية لزيادة اعدادها .


● تهيأة متطلبات رخصة الجيل الخامس والوصول باسعار خدمة الانترنت الى أدنى الحدود الممكنة .


● في قطاع البريد سعينا وبجود حثيثة لتعزيز دور العراق في اتحاد البريد العربي والعالمي وارتفع مؤشر العراق في الاتحاد نقاط عديدة . 


● توسعة وتطوير الاعتمادية على  البريد في التجارة الالكترونية ونقل البضائع والسلع واتمتة العمل بنظام التوفير .


● اعداد ومراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات والمعلوماتية وفي مقدمتها قانون جرائم المعلوماتية وقانون حماية البيانات الشخصية وغيرها .

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