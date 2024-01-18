العراق يوافق على إدخال رخصة مشغل جوال رابعة ويجري تعاقدات بتقنية الجيل الخامس

2024-01-18 11:32:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ابرز ما جاء في كلمة وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري خلال مشاركتها باجتماع الدورة ٢٧ لمجلس وزراء العرب للاتصالات.





● يسعى العراق اليوم لاستثمار موقعه الجغرافي المتميز ليكون ممراً اقليمياَ هاماً يربط دول المنطقة باوربا عن طريق تركيا شمالاً وعن طريق سوريا والاردن غربا .





● باشرنا بالخطط اللازمه لجعل العراق hub لامرار الاتصالات الدولية الاترانزيت في المنطقة نظراً لكون العراق هو الممر البري الاقصر انطلاقاً من الخليج العربي .





● ندعو جميع الشركات والهيئات الراغبة بإقامة تعاقدات استثمارية مع العراق لتحقيق هذه الأهداف .





● حصلت موافقة الحكومة العراقية على إدخال رخصة مشغل جوال رابعة للعراق وجاري العمل على استكمال إجراءاتها التعاقدية بتقنية الجيل الخامس .





● نسعى وبجهود حثيثة ومتسارعة في العراق للمضي قدماً باجراءات التحول الرقمي والاتمتة الشاملة .





● اننا في اللمسات الاخيرة لاطلاق مشروع التوقيع الالكتروني في العراق.





● بدأنا بتنفيذ مشاريع توسعة عديدة لشبكة البنى التحتية الاتصالاتية المتمثلة بشبكة واسعة من الالياف الضوئية ممتدة في ارجاء العراق كافة





● بناء مراكز بيانات تجارية متقدمة فضلاً عن انشاء بدالة الانترنت Ixp وهناك نية لزيادة اعدادها .





● تهيأة متطلبات رخصة الجيل الخامس والوصول باسعار خدمة الانترنت الى أدنى الحدود الممكنة .





● في قطاع البريد سعينا وبجود حثيثة لتعزيز دور العراق في اتحاد البريد العربي والعالمي وارتفع مؤشر العراق في الاتحاد نقاط عديدة .





● توسعة وتطوير الاعتمادية على البريد في التجارة الالكترونية ونقل البضائع والسلع واتمتة العمل بنظام التوفير .





● اعداد ومراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات والمعلوماتية وفي مقدمتها قانون جرائم المعلوماتية وقانون حماية البيانات الشخصية وغيرها .