محافظ الديوانية يعلن تفاصيل مشروع جسر بنت الهدى الكونكريتي ومدة الإنجاز

2024-01-18 12:26:02 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلن محافظ الديوانية، ميثم عبد الإله الشهد، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع جسر بنت الهدى الكونكريتي في المحافظة، فيما حدد كلفة المشروع ونسبة الإنجاز ومدة اكتماله.وقال عبد الإله الشهد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "من أجل فك الاختناقات المرورية الحاصلة في مركز المحافظة بسبب الزيادة السكانية، وضمن خطط الحكومة المحلية من أجل فك الاختناقات، تم إنشاء مشروع جسر بنت الهدى الكونكريتي الذي يربط بين جهتي الصوب الكبير والصوب الصغير".وأضاف أن "هذا المشروع يعد واحداً من عدة مشاريع تنفذها الحكومة المحلية ومديرية الطرق والجسور، ومن ضمن خطة الدعم الطارئ للأمن الغذائي"، مشيراً إلى أن "المشروع أحيل إلى شركة روعة التخطيط للمقاولات العامة وبطول 58 متراً وبعرض 10 أمتار".وأكد أن "الأعمال متواصلة من قبل الفريق الهندسي والفني، إذ وصلت نسب الإنجاز إلى 26%"، لافتاً إلى أن "كلفة المشروع تبلغ ملياراً و600 مليون دينار، ومدة التنفيذ سنة واحدة".