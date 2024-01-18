2024-01-18 12:33:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، دخول قسم المسيرات حيز العمل الأمني بشكل رسمي في المحافظة.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لـ "بغداد اليوم"، إن "شرطة ديالى استحدثت بشكل رسمي قسم المسيرات ضمن هيكلية القيادة لأول مرة ضمن اجراءات الانفتاح على الاطر الحديثة في التعامل مع الاحداث والجرائم وفق آليات تضمن تحقيق مدى أكبر في الرصد والتعقب والتوجيه".

واضاف، أنه "تم تجهيز القيادة بأول مسيرة حديثة يمكنها رصد الاهداف ليلا وبدقة متناهية وبإدارة كادر متمرس"، مؤكداً أن "المسيرات تمثل العين الثالثة في المنظور الامني من خلال تحقيق 4 اهداف مباشرة أبرزها دقة الرصد الليلي واعطاء معلومات مهمة عن اي انشطة مشبوهة، بالإضافة الى امكانية ان تكون عاملا مؤثرا في معالجة الاهداف عن بعد وتوجيه المفارز الأمنية".

وأوضح الشمري، أن "وجود المسيرات حدث مهم سيكون له إثر في تعزيز الاستقرار"، مشيراً الى أن "شرطة ديالى منفتحة على الاطر الحديثة التي تمكنها من تحقيق مستوى اعلى من الامان من خلال درء مخاطر الارهاب والجريمة المنظمة".

وتشهد محافظة ديالى، تعرض مستمر لنقاط الجيش والقوات الماسكة للأرض من قبل عناصر داعش الارهابي، بسبب وعورة المناطق وتداخلها، مما شكل بيئة هشة امنياً.



