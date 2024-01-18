الإعلام الأمني تنشر تفاصيل قتل "والي الجزيرة" وإبادة مفرزة أرهابية في الأنبار

2024-01-18 12:36:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

باقتدار الرجال وعزيمة الابناء البررة للعراق وشعبه واستمرارا لعمليات حماية التراب الغالي تمكن الابطال من قيادات عمليات الجزيرة الفرقة "7" السابعة والحشد العشائري وباسناد من القوة الجوية وطيران الجيش من قتل اربعة ارهابيين على راسهم مايسمى والي الجزيرة والقضاء على كامل افراد المفرزة الارهابية اثناء الاشتباك معهم في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وغرب نينوى في جسر البكة.

وفي هذه العملية البطولية ارتقى شهيد من الحشد العشائري دفاعا عن ترابه وتنفيذا للواجب الوطني المقدس.

ويستمر فرسان القطعات الامنية من قيادات عمليات غرب نينوى والجزيرة وصلاح الدين وباشراف وتواجد ميداني لقائد القوات البرية بواجباتها في مطاردة وتعقب الارهابيين ضمن عملياتها الواسعة في صحراء الانبار وصلاح الدين ونينوى ..وستبقى قواتنا الامنية وبمختلف عناوينها ومسمياتها بالمرصاد لهذه العناصر المنهزمة ولن يفلتوا من قبضة غضبنا المقدس.

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قيادة العمليات المشتركة

18 كانون الثاني 2024

خلية الاعلام الامني