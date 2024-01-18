كاساس: سعد ناطق يتمتع بصحة جيدة واتمنى ارضاء الجماهير العراقية
2024-01-18 13:02:33 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
كاساس خلال المؤتمر الصحفي: سعد ناطق يتمتع بصحة جيدة وهو جاهز لمباراة الغد
كأساس: اتمنى ارضاء جميع الجماهير العراقية وانا سعيد بقيادة هذا الفريق
كاساس: من المستحيل تقديم مباراة مثالية من الممكن ارتكاب الاخطاء ولكن علينا تصحيحها قدر الإمكان
كاساس خلال المؤتمر الصحفي: اجازة اسامة رشيد امر بيني وبين اللاعب حيث ان كرة القدم مهمة لكن الحياة اهم وهو حالياً متواجد بقطر وجاهز لخوض اي مباراة
كاساس خلال المؤتمر الصحفي: دانيلو قال لي إنه يعاني من مشاكل شخصية وشعرت بأنه يمر بحالة غير جيدة، واجتمع بي وطلب المغادرة والعودة للبلاد