كاساس: سعد ناطق يتمتع بصحة جيدة واتمنى ارضاء الجماهير العراقية

2024-01-18 13:02:33 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كاساس خلال المؤتمر الصحفي: سعد ناطق يتمتع بصحة جيدة وهو جاهز لمباراة الغد

كأساس: اتمنى ارضاء جميع الجماهير العراقية وانا سعيد بقيادة هذا الفريق

كاساس: من المستحيل تقديم مباراة مثالية من الممكن ارتكاب الاخطاء ولكن علينا تصحيحها قدر الإمكان

كاساس خلال المؤتمر الصحفي: اجازة اسامة رشيد امر بيني وبين اللاعب حيث ان كرة القدم مهمة لكن الحياة اهم وهو حالياً متواجد بقطر وجاهز لخوض اي مباراة

كاساس خلال المؤتمر الصحفي: دانيلو قال لي إنه يعاني من مشاكل شخصية وشعرت بأنه يمر بحالة غير جيدة، واجتمع بي وطلب المغادرة والعودة للبلاد