الإعلام الأمني تنشر تفاصيل قتل "والي الجزيرة" وإبادة مفرزة إرهابية في الأنبار

2024-01-18 13:18:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، تفاصيل قتل "والي الجزيرة" وإبادة مفرزة أرهابية في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "باقتدار الرجال وعزيمة الابناء البررة للعراق وشعبه واستمرارا لعمليات حماية التراب الغالي، تمكن الابطال من قيادات عمليات الجزيرة الفرقة 7 السابعة والحشد العشائري وباسناد من القوة الجوية وطيران الجيش من قتل اربعة ارهابيين على راسهم مايسمى والي الجزيرة والقضاء على كامل افراد المفرزة الارهابية اثناء الاشتباك معهم في الحدود الفاصلة بين صلاح الدين وغرب نينوى في جسر البكة".

وأضاف البيان، "في هذه العملية البطولية ارتقى شهيد من الحشد العشائري دفاعا عن ترابه وتنفيذا للواجب الوطني المقدس".