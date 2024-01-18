2024-01-18 13:22:01 - المصدر: واع

الدوحة – واع – حسين عمارأكد مدرب منتخب اليابان هاجيميه مورياسو أن فريقه لن يكرر النتيجة المأساوية في عام 1993 ، بعد الخسارة أمام العراق، مبيناً أن اليابان سيلعب بصورة مختلفة .وقال مورياسو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبنا الوطني والذي أقيم اليوم الخميس ، في المركز الإعلامي في مشيرب داون تاون وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" منتخب العراق من الفرق القوية ويلعب كوحدة واحدة لذا سنقدم مستوى أفضل يوم غد "، مبيناً أن " الخسارة أمام العراق عام 1993 كانت لحظة مأساوية ولن تتكرر لا سيما ونحن الان نمتلك لاعبين مهمين جميعهم يخوضون المباريات في أوروبا ويلعبون في أقوى الدوريات العالمية".وأضاف مورياسو ، أن" مباراتنا أمام فيتنام جرت بشكل غير متوقع ولكن تسير الأمور حسب التوقعات، وهنالك عزيمة من قبل اللاعبين بالظهور بشكل مغاير أمام العراق والحضور بشكل جيد "، مشيراً الى أن" الجمهور الياباني لم يكن راضياً عن أداء المنتخب لكنا تعلمنا من أخطاء المباراة الماضية ولست قلقاً من الأداء ونحاول أن نطور خط الهجوم في كل مباراة وإذا شعرت بعدم استقرار الدفاع سأتقبل الموضوع وسأعمل على تحصيح الأخطاء ".