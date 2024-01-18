المفوضية تعلن النظر بجميع الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات

2024-01-18 14:06:00 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، النظر بجميع الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة القضائية نظرت بجميع الطعون الخاصة بنتائج الانتخابات البالغ عددها 329 طعناً وأرسلتها الى مفوضية الانتخابات"، مبينة أنه "يقع على المفوضية تنفيذ التزاماتها كون قرارات الهيئة القضائية باتة وبالتالي يترتب على هيئة الانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الجانب وتنفيذ قرارات الهيئة القضائية".

وأضافت الغلاي، أن "إجمالي القرارات التي أرسلت الى مفوضية الانتخابات من الهيئة القضائية التي نظرت بها 338 طعناً منها، 329 طعناً خاصة بنتائج الانتخابات والـ 9 الأخرى هي خاصة بغرامات"، مشيرة الى أن "مجلس المفوضين أصدر قراراً بغرامة المرشحين المخالفين للأنظمة والتعليمات وبالتالي طعنوا في قرار مجلس المفوضين في هذه الغرامات ليكون إجمالي الطعون 338".