خطة لرفع مستوى الثقافة المرورية داخل المؤسسات التربوية

2024-01-18 14:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وضع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، بمشاركة مدير المرور العامة اللواء الحقوقي محمد جواد التميمي، خطة توعوية شاملة داخل المؤسسات التربوية لرفع مستوى الثقافة المرورية.

وذكر بيان لوزارة التربية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، استقبل مدير المرور العامة اللواء الحقوقي محمد جواد التميمي في مقر الوزارة، حيث ناقش الأخير الخطط الستراتيجية لحماية الطلبة والهيئات التعليمية والتدريسية من مخاطر الطرقات".

وأضاف، أن "الجانبين بحثا سبل التعاون المشترك في تعزيز الدعم الذي يقدمه رجالات المرور في تنظيم انسيابية دخول وخروج التلاميذ من والى المدارس، خاصة على الطرقات السريعة والخارجية".

وأشار إلى أن "اللقاء تمخض عنه وضع خطة توعوية شاملة داخل المؤسسات التربوية لرفع مستوى الثقافة المرورية عن طريق نشر العلامات المرورية والتعريف بأهميتها".