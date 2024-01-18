يضم أربعة مستشفيات.. محافظ نينوى يحدد موعد إنجاز مجمع الشفاء الطبي

2024-01-18 14:14:00 - المصدر: واع

نينوى – واع

حدد محافظة نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الخميس، موعد إنجاز مجمع الشفاء الطبي، مبيناً أن المجمع يضم أربعة مستشفيات.

وقال الدخيل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "برعاية ومتابعة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبحسب الخطة الموضوعة من الحكومة المحلية، تمت إحالة مستشفى ابن سينا للمباشرة به، حيث يحتوي على 600 سرير"، مبيناً "أننا وصلنا بالمشروع لنسب إنجاز متقدمة".

وأضاف أن "مستشفى الأورام السرطانية يحتوي على 3 أجهزة (مفراس)، كما أن هناك مستشفى الطوارئ الذي يحتوي على 100 سرير ومستشفى الحروق"، لافتاً الى أن "جميع هذه المستشفيات مجتمعة في مجمع الشفاء الطبي والذي يعادل مدينة الطب ببغداد".

وتابع أن "موعد إنجاز المشروع في 2026"، لافتاً الى أن "المشروع سيوفر 2500 سرير".