العراق يتخذ خطوات جادة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

2024-01-18 14:22:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أكد رئيس الفريق المعني بانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية صقر عبد الله المقبل، اليوم الخميس، أن العراق اتخذ خطوات جادة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وقال المقبل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق غني بثرواته الطبيعية والبشرية، وقدرة أبنائه على بناء اقتصاد تنافسي حقيقي مع كافة دول العالم".

وأضاف، أن "اقتصاد العراق يواكب تطلعات المنطقة والعالم في اقتصاد شفاف ومنفتح للتعاون وبناء شراكات ستراتيجية تجارية مع جميع دول العالم".

وأشار إلى، أن "العراق يشهد خطوات جادة نحو الانضمام الى منظمة التجارة العالمية".