2024-01-18 14:28:01 - المصدر: واع

الدوحة – واع – إحسان المرسومي

يرى الصحفي السعودي عيسى الجوكر أن جميع المنتخبات المشاركة في منافسات أمم آسيا الجارية أحداثها حالياً في قطر، لم تظهر بالمستوى اللافت للأنظار خلال الجولة الأولى من المنافسة على الرغم من النتائج الإيجابية، مؤكداً قدرة العراق على مقارعة اليابان والخروج بنتيجة جيدة .

وقال الجوكر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" الجولة الأولى من المنافسة القارية لم تبرز أي منتخب بشكل لافت رغم النتائج الجيدة التي أسفرت عنها المباريات ، وأقرب مثال هو منتخب اليابان الذي قدم مباراة لا تتناسب مع لقائه الودي أمام ألمانيا وكذلك منتخب كوريا الذي كاد أن ينهي المباراة أمام البحرين بالتعادل".

ولفت الجوكر الى أن " بعض المباريات كانت تنافسية ومنها مواجهة السعودية وعمان، إذ نجح مانشيني في قلب الطاولة وتغيير مسار اللقاء، ولكن بالإجمال ليست هنالك فوارق كبيرة بين المتنافسين ومن الطبيعي أن لا تظهر المنتخبات بكامل مستواها خلال الجولة الأولى أملاً في ارتفاع المستوى تدريجياً مع استمرار البطولة".

وأضاف الجوكر أن" منتخب العراق حقق نتيجة جيدة أمام منتخب إندونيسيا على الرغم من غياب الروح في المباراة ولكن أعتقد أنه كان صاحب الأفضلية"، مؤكداً أن" اللاعب العراقي له قيمته وثقله في الخليج والقارة منذ فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، ولكن خلال العقد الأخير غابت عنه الروح القتالية داخل الملعب ، إلا أن الكرة العراقية ولادة مهما كانت الظروف التي تعصف بها ".

وبخصوص مباراة يوم غد بين العراق واليابان أوضح الجوكر أن" المباراة لا تخلو من الصعوبة ولكن ليس من الصعب أن تخرج بالتعادل مشيراً الى أن" المنتخب العراقي لا يقل خطورة وإمكانية عن نظيره الياباني ، ولكن مشكلة المنتخبات الخليجية أنها تعطي اليابان حجماً كبيراً جداً فاذا تجاوزنا هذا الهاجس فمن الممكن أن يقدم المنتخب العراقي مباراة كبيرة ".