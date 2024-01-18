نقيب الفنانين: مهرجان المسرح العربي حقق النتائج المرجوة

2024-01-18 14:58:17 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أكد نقيب الفنانين ومدير عام دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة جبار جودي، اليوم الخميس، أن 21 عرضاً مسرحياً و 24 تكريماً تمت في مهرجان المسرح العربي، فيما أشار الى أن المهرجان حقق النتائج المرجوة.

وقال جودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "مرت أيام المهرجان، متسارعة العطاء، على مدى ثمانية أيام 10 – 18 كانون الثاني، اكتظت بأعمال مسرحية متميزة، أسهمت بها فرق مهمة، من الدول العربية كافة".

وأكد، أن "المهرجان، شكل فرصة للتواصل الحضاري بين ثقافات الدول العربية، حيث عرضت مسرحيات متميزة بطروحاتها النخبوية، غير المغلقة على عامة الناس، من شرائح اجتماعية متنوعة"، مبيناً أن "التحضيرات للمهرجان بدأت منذ أشهر، شاملاً اختيار العروض وتهيئة المسارح وقاعات الندوات وهندسة الصوت والنقل التلفزيوني والإقامة ومستلزمات النجاح كافة".

وأضاف، أن "أيام المهرجان تضمنت عرض 21 مسرحية وتكريم 24 فناناً، فضلاً عن ندوات واستوديو تحليلي ونشرة يومية"، لافتاً الى أن "العروض توزعت بين مسارح الرشيد والوطني والمنصور وفندقي المنصور ميليا وفلسطين ميريديان".

وتابع، أن "المهرجان حقق النتائج المرجوة وتنافسْ المسرحيين وصولاً الى جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي".