نجوم تجاوزوا فاجعة موت أقاربهم للمشاركة في أمم أفريقيا قبل كوياتي

2024-01-18 15:00:10 - المصدر: العربي الجديد

غادر لاعب خط وسط منتخب السنغال شيخو كوياتي بعثة منتخب بلاده، التي تخوض غمار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في ساحل العاج، وذلك بعدما حصل على الضوء الأخضر من الاتحاد السنغالي لكرة القدم لمواكبة مراسم جنازة والده، الذي توفي أول من أمس الثلاثاء.

وخيّم الحزن على تشكيلة منتخب "أسود التيرانغا" بعد علمهم بوفاة والد زميلهم، وذلك قبل مواجهة المنتخب الكاميروني في اللقاء المقررة إقامته غداً الجمعة على ملعب "تشارلز كونان باني" في مدينة ياموسوكرو، ويندرج ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

ولا يُعد شيخو كوياتي، المحترف في صفوف نادي نوتينغهام فورست الإنكليزي، اللاعب الوحيد المشارك في النسخة الـ34 من كأس أمم أفريقيا الذي فقد أحد أفراد عائلته، إذ سبق أن فجع الموت نجم منتخب المغرب أمين عدلي، بعدما توفيت والدته قبل انتقاله إلى ساحل العاج للمشاركة مع كتيبة "أسود الأطلس" في هذا الحدث.

وكان المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي قد منح ترخيصاً استثنائياً لنجم فريق باير ليفركوزن الألماني أمين عدلي، من أجل حضور مراسم تشييع جنازة والدته قبل انضمامه إلى معسكر بلاده في سان بيدرو، يوم الأربعاء المنصرم، استعداداً للمشاركة في البطولة.

وفي النسخة السابقة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين، أعلن حارس منتخب ساحل العاج علي بدرة سانغاريه عن وفاة والده بعد مشاركته في مباراة منتخب "الفيلة" ضد منتخب سيراليون، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، التي عرفت ارتكابه خطأ كارثياً في اللحظات الأخيرة من تلك المواجهة وتسبب ذلك في تعادل منتخب بلاده وخسارته نقطتين.

كما فقد الظهير الأيمن لمنتخب تونس وجدي كشريدة شقيقه قبل المشاركة في النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا التي استضافتها مصر عام 2019، ورغم أنه حصل على ترخيص من الاتحاد التونسي لكرة القدم لحضور الجنازة، إلا أنه أصرّ بعد ذلك على الانضمام إلى معسكر منتخب "نسور قرطاج" ولعب البطولة التي وصلت فيها تشكيلة المدرب الفرنسي آلان جيريس آنذاك إلى الدور نصف النهائي، قبل الخسارة أمام منتخب السنغال.

أما بعيداً عن منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، فقد علمت اللاعبة الإسبانية أولغا كارمونا بنبأ وفاة والدها عقب مشاركتها في نهائي كأس العالم للسيدات الذي أقيم في أستراليا ونيوزيلندا العام الماضي، وشهد تتويج منتخب "لاروخا" ضد منتخب إنكلترا بهدف سجلته لاعبة ريال مدريد أيضاً، وهو نفس الحال بالنسبة للنجم العراقي بشار رسن الذي علم بوفاة والدته أثناء مشاركته في اللقاء الودي الذي جمع "أسود الرافدين" مع المنتخب الأرجنتيني في عام 2018.

وقبل ذلك، تلقى المهاجم التونسي فراس بالعربي خبراً صادماً إثر علمه بوفاة والده قبل أيام قليلة من مشاركته في بطولة كأس العرب التي احتضنتها قطر عام 2021، ورغم ذلك، أصر اللاعب على المشاركة في هذا الحدث.

كما رفض الحارس الجزائري المخضرم رايس وهاب مبولحي مغادرة بعثة منتخب "محاربي الصحراء" الذي كان يستعد لخوض مباراة ودية ضد المنتخب الغابوني، وذلك قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2010 التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وذلك بسبب وفاة والدته، وأصرّ هو الآخر على البقاء للعب تلك المنافسة.