إعلان تشويقي لـريلمي 12 برو+ الجديد يتجاوز كاميرا ريدمي نوت 13 برو+ بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر رئيسي أكبر من سوني OIS (المثبت البصري) وعدسة بيريسكوب

2024-01-18 15:10:00 - المصدر: شركة ريلمي

شنتشن، الصين، 18 كانون الثاني 2024 - حان الوقت للانتقال إلى ما هو أبعد من 200 ميجابكسل إلى وجهة البيرسكوب الرائد، أعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نموًا على مستوى العالم، رسميًا عن تاريخ إطلاق سلسلة ريلمي 12 برو المرتقبة. عادة ما يكون تصوير تليفوتوغرافي البيرسكوب باهظ الثمن وتمثل تحديًا تقنيًا، ولم تكن متاحة تاريخيًا إلا على الهواتف الرائدة. تعمل شركة ريلمي على جعل هذه التكنولوجيا في متناول المستخدمين الأصغر سنًا، ومن المقرر إصدار السلسلة في 29 من كانون الثاني 2024.

يتم تشغيل كاميرا البيرسكوب التكبير/التصغير هنا بواسطة OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل، والتي يبلغ حجمها نصف بوصة. تقول ريلمي إنه بالمقارنة مع كاميرا التكبير 3x الموجودة في ايفون 15 برو (12 ميجابكسل) وسامسونج اس 23 الترا (10 ميجابكسل)، فإن مستشعر ريلمي 12 برو+ أكبر بما يزيد عن 2.6 مرة على الأقل، وبالتالي يتيح ما يزيد عن 1.8 مرة من كمية الضوء التي يستغرقها بمعنى آخر، لا تحظى الكاميرات المزودة بالعدسة المقربة بالكثير من الإعجاب في الهواتف الرئيسية السائدة. كانت صور المقارنة التي رأيناها في حدث الإطلاق مقنعة للغاية ، حيث تحافظ ريلمي بقدر مثير للإعجاب من التفاصيل حتى عند الاقتصاص الكامل للصور، ولكن من الواضح أننا سننتظر التدريب العملي الخاص بنا لاحقا.

بينما يتمسك ريدمي نوت 13 برو+ بضجيج الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 200 ميجابكسل. جودة الكاميرا هي أحدث سباق تسلح للهواتف الذكية، وأحد أكبر المساهمين في الحصول على صور رائعة المظهر هو مستشعر الكاميرا. على الرغم من أن أعداد الميجابكسل الكبيرة أصبحت اتجاهًا شائعًا بشكل متزايد، إلا أن حجم مستشعر صورة الكاميرا هو في الواقع أكثر أهمية بكثير.

الجيل التالي من تيلوفوغرافي (التصوير المقرّب): أفضل عدسة بيرسكوب المقربة في فئتها

تتصدر عدسة البيرسكوب الموجودة في سلسلة ريلمي 12 برو فئتها بتقريب بصري 3X، أي ما يعادل طولًا بؤريًا يبلغ 71 مم، مما يجعلها مثالية لتأثير البوكيه عالي الجودة في الصور الشخصية. ولتميزه بشكل أكبر، تم تجهيز هذا الطراز بمستشعر OV64B مقاس ½ بوصة، وهو أكبر مستشعر بيرسكوب في فئته، مما يضمن حساسية لا مثيل لها للضوء. شارك تشيس شو، نائب رئيس شركة ريلمي، رؤيته حول أهمية عدسة البيرسكوب قائلا: "مع تزايد تفضيل المستخدمين لكاميراتهم المزودة بالتقريب، أصبحت جميع الهواتف الرائدة مزودة بتقنية البيرسكوب الآن. مع البيرسكوب، يمكنك الحصول على لقطات ليلية وجودة صورة رائدة.

مستشعر الجيل التالي: أكبر مستشعر تليفوتوغرافي بيرسكوب في فئته

تتميز سلسلة ريلمي 12 برو بأكبر مستشعر تليفوتوغرافي بيريسكوب في فئتها، والذي يتميز بمستشعر OV64B الرائد، والذي يتفوق على منافسيه ويتطابق مع الهواتف الرائدة الأخرى من الدرجة الأولى. بحجم 1/2 بوصة، فهو أكبر بمرتين من مستشعر التقريب الموجود في ايفون 15 برو. بفضل الفتحة الأكبر ومدخل الضوء، تعد العدسة المقربة لسلسلة ريلمي 12 برو أكثر حساسية للضوء بثلاث مرات تقريبًا من تلك الموجودة في ايفون 15 برو.