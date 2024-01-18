2024-01-18 15:44:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل المنتخب العراقي مع نظيره الكوري بنتيجة 22-22 هدفاً ضمن البطولة الاسيوية الـ 21 لكرة اليد الجارية حالياً في البحرين 2024 .

وقال رئيس الاتحاد أحمد رياض لشفق نيوز تمكن منتخب العراق من التعادل وسط أداء مميز للاعبينا بعد أن قدموا مستوى مشرف عكس عن تطور اللعبة في العراق.

وبين أن النتيجة كانت متقاربة لحد آخر لحظة وكان الصراع قوي بين منتخبنا ومنتخب كوريا المتطور وكانت الندية والمواجهة قوية للاعبينا تكللت بتعادل الفريقين رغم أن منتخبنا تقدم بمرات عديدة على نظيره الكوري وكاد يخفق الفوز لولا الاهداف التي دخلت مرمانا من لاعبين كوريين أقوياء.

وكان منتخب العراق قد تأهل الى المرحلة التالية من البطولة الاسيوية المقامة في البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير الجاري ، بعد تعادله مع المنتخب السعودي بنتيجة (31-31).