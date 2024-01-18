2024-01-18 15:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، ان الكتل والأحزاب السياسية تنتظر حسم الطعون والمصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات من أجل تشكيل الحكومات المحلية في العراق.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حوارات أولية ما بين الأطراف السياسية بشان تشكيل الحكومات المحلية في المحافظات"، مبينال ان "هذه الحوارات لجس النبض ومعرفة ما تريده الكتل ومعرفة مدة إمكانية اجراء تحالفات سياسية جديدة".

وبين الهلالي، ان "كل الكتل والأحزاب بانتظار حسم الطعون والمصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، حتى يكون هناك حراك فعلي لتشكيل الحكومات المحلية"، مشددا على انه "يمكن اجراء أي اتفاق وتحالف دون حسم النتائج بشكل نهائي".

وكان مجلس القضاء الاعلى، اعلن الاربعاء (17 كانون الثاني 2024)، إنهاء النظر بـ 338 طعنا خاصًا بانتخابات مجالس المحافظات، التي أجريت في الثامن عشر من شهر كانون الاول الماضي.

وكان الإطار التنسيقي، قد أعلن الأربعاء (20 كانون الأول 2023)، عن تشكيل "كتلة الإطار" في جميع المحافظات للإسراع بتشكيل المجالس المحلية .