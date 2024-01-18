بنسبة نمو 150%.. الضرائب تعلن ارتفاع إيراداتها لأكثر من 4 تريليونات

2024-01-18 15:56:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الخميس، عن ارتفاع إيراداتها إلى 4 تريليونات و500 مليون دينار خلال 8 أشهر، فيما أشارت إلى تحقيق نسبة نمو عالية بلغت 150 بالمئة.

وقال مدير عام الهيئة، علي وعد علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة أسهمت في تطبيق جزء بسيط من النظام الإلكتروني، وهي فقرات الدفع الإلكتروني pos"، مؤكدة أن "تطبيق هذه الخطوة أسهمت في زيادة الإيرادات المالية للهيئة، وقللت من نسب الفساد وحالات الابتزاز".

وأشار علاوي، إلى أن "مبلغ إيرادات الضريبة كان في السابق يقارب 2 تريليون و700 مليون دينار، ولكن منذ استلامنا للهيئة في شهر آذار من العام 2023، ولغاية شهر تشرين الثاني بلغت الإيرادات 4 ترليونات و500 مليون".

وتابع أن "هناك نسبة نمو عالية تصل إلى 150 بالمئة، بسبب التزام الهيئة بالتعليمات، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني pos بشكل صحيح".