نصف مليون وحدة.. عروض عراقية سكنية مغرية تدرسها شركات مصرية

2024-01-18 16:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تطرح وزارة الإعمار والإسكان العراقية، فرصا استثمارية لمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بها، تتضمن مشروعات لإقامة أكثر من 414 ألف وحدة سكنية جديدة بداخل 7 مدن مختلفة.

ووفقا لمنشور صادر عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أوضح الاتحاد أن المشروعات المتاحة بالعراق تأتي في إطار التعاون المستمر، وتستهدف تكثيف تواجد الشركات المصرية الراغبة بالعمل في الخارج .

وأضاف الاتحاد أنه يجري تقسيم خريطة الوحدات السكنية المستهدفة بداخل 7 مدن سكنية طبقا لاحتياج التوزيع السكاني، مع توضيح حجم المساحات المتاحة للاستثمار والتنمية، وعدد الوحدات المستهدفة بكل مدينة.

ويمتلك قطاع التشييد المصري تواجدا لعددا من الشركات المصرية في أكثر من 20 دولة بالخارج حتى العام الجاري تعمل في تنفيذ مشروعات متنوعة، كما يشهد القطاع إرتفاعا في عدد طروحات المشاريع ومناقصات الأعمال المعروضة بعدد من الدول الأفريقية، بينها مناقصات مشاريع تابعة للبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى مشاريع متنوعة بدول ليبيا والسعودية، وتسعى الشركات للحصول على فرص المشروعات التي تمتلك تمويلات دولية .

يُذكر أن العراق يستهدف تفعيل خريطة إعادة الإعمار والتنمية التي تتضمن برامج متنوعة لتنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية المتكاملة وعددا من المشروعات التنموية الأخرى خلال 5 سنوات، حيث تُقدر مخصصات مشروعات إعادة الإعمار في الدول العربية بنحو 100 مليار دولار.