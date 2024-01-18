2024-01-18 16:28:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط، اليوم الخميس، ارتفاع حجم مبيعات المنتجات عبر نظام الدفع الإلكتروني إلى 13 ملياراً يومياً، فيما حددت موعد إلغاء التداول النقدي بشكل نهائي.وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حركة بيع المنتجات النفطية من خلال الدفع الإلكتروني ارتفعت إلى 13 مليار دينار يومياً بعد أن كانت تتراوح ما بين 10-11 ملياراً سواء في محطات الوقود الحكومية والأهلية أو تجهيز المولدات والوكلاء بالبنزين والكاز والغاز والجوالين"، لافتاً، إلى أن "الإقبال على الدفع الإلكتروني يتصاعد بشكل كبير يومياً".وأضاف، أن "شركتنا ألزمت بوابات الدفع الإلكتروني بتسمية موظفين مخولين من قبل هذه الشركات لاستحصال الأموال من المواطنين عن طريق الدفع الإلكتروني".وأشار، إلى أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حددت شهر حزيران المقبل من عام 2024 موعدا لإنهاء التعامل النقدي، واعتماد بطاقة الدفع الإلكتروني"، مؤكداً، أن "الشركة لديها خطة لإنهاء التداول النقدي في نهاية شهر آذار المقبل، أي في الربع الأول من عام 2024".وأوضح، أن "اعتماد الدفع الإلكتروني وإنهاء التداول النقدي، سيعمل على خدمة المواطنين وضمان بيع الوقود لهم بالسعر الرسمي، والحفاظ على أموال الدولة من السرقة والتلاعب".وذكر، أن "العراق تأخر كثيراً في موضوع الدفع الإلكتروني، حيث إن بلدان العالم سبقته بمدة طويلة في مجال التكنولوجيا والدفع الإلكتروني، لذلك فإن رئيس مجلس الوزراء مُصِر على إنهاء التداول النقدي واعتماد نظام الدفع الإلكتروني في عام 2024".وأدخلت شركة توزيع المنتجات النفطية خدمة الدفع الإلكتروني في محطات الوقود منذ نيسان العام الماضي 2023، وبدأت بإعمام التجربة بشكل تدريجي على محطات تعبئة الوقود في بغداد والمحافظات.