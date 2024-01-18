ميسان.. كشف جريمة قتل غامضة لأحد منتسبي العقود الجدد

2024-01-18 16:38:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن قائد شرطة محافظة ميسان علي حسن المياحي، اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024) عن الإطاحة باثنين من المتهمين اقدما على قتل منتسب من العقود الجدد في ناحية علي الشرقي شمال المحافظة.

ونقل بيان لشرطة ميسان تلقته "بغداد اليوم"، عن المياحي قوله إنه "بناءً على عمليات التعقب والمتابعة الدقيقة والرجوع إلى كاميرات المراقبة من قبل فريق العمل المشكل وباشرافه شخصيا الذي ترأسه مدير قسم مكافحة اجرام ميسان (العميد عادل لعيبي مشجل) وبعد تحديد اماكن تواجد المتهمين وتحركاتهم والمراقبة على مدى أكثر من أسبوعين كون ان هذّه الجريمة تعتبر من الجرائم الغامضة وبناءً على استحصال الموافقات القضائية، شرعت قوة من القسم اعلاه وبعملية امنية استخبارية سميت بالخاطفة تمت من خلالها الإطاحة بهم في احدى مناطق الناحية المذكورة آنفاً".

كما أوضح، ان "احد المتهمين قد اعترف بتنفيذ جريمته بمساعدة المتهم الآخر وذلك لوجود خلافات ومشاكل شخصية مع الضحية".

وأشار الى "تصديق اعترافات المتهم بدائياً وقضائيا واجراء كشف الدلالة وجاء مطابقاً لاقواله".