2024-01-18 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الخميس، تنبيهاً بخصوص آلية الحجز الإلكتروني والمراجعة للحصول على البطاقة الوطنية في أربع محافظات.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "لغرض الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الكرام وتخفيف الأعباء عنهم وتمشية معاملاتهم بانسيابية، تود المديرية أن تعلن للمواطنين بإمكانية الحجز الإلكتروني للمحافظات التالية: البصرة - النجف الأشرف - المثنى وأربيل في الدوائر التالية المشمولة بنظام الحجز الإلكتروني :(أربيل شرق _أربيل غرب _ مخمور _ كوير)".وأضاف، أن "الحجز للمحافظات المذكورة يكون بدءاً من اليوم الخميس عبر الرابط الإلكتروني والذي سيفتح في تمام الساعة السادسة مساء".وتابعت، أن "المراجعة يوم الأحد المقبل، كلٌ حسب موعده بالنسبة للدوائر المشار إليها آنفاً وبضمنها جميع الواقعات الحياتية والتسجيل لأول مرة".رابط الحجز الإلكتروني:​https://reg.nid-moi.gov.iq/​​​