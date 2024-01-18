بعد "الدعوى ضد طهران".. الفياض والعامري والمالكي مساندون للحكومة في حفظ السيادة

2024-01-18 17:28:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

في إجتماع تشاوري جمع السيد نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون والسيد هادي العامري رئيس تحالف نبني في مكتب السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ، تم البحث خلاله في مواضيع الإستقرار الأمني والسياسي ، ودعم مسار العملية السياسية بما يخدم البلاد ومصالحها والجهود المؤدية إلى ذلك ، وجرى التأكيد على دعم خطوات الحكومة في ملفات الإعمار والخدمات وتعزيز السياده الوطنية .









المكتب الاعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي

18 كانون الثاني 2024