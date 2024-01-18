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بعد "الدعوى ضد طهران".. الفياض والعامري والمالكي مساندون للحكومة في حفظ السيادة

بعد
بعد "الدعوى ضد طهران".. الفياض والعامري والمالكي مساندون للحكومة في حفظ السيادة
2024-01-18 17:28:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

في إجتماع تشاوري جمع السيد  نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون والسيد هادي العامري رئيس تحالف نبني  في مكتب السيد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ، تم البحث خلاله في مواضيع الإستقرار الأمني والسياسي ، ودعم مسار العملية السياسية بما يخدم البلاد ومصالحها والجهود المؤدية إلى ذلك ، وجرى التأكيد على دعم خطوات الحكومة في ملفات الإعمار والخدمات وتعزيز السياده الوطنية .



المكتب الاعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي

18 كانون الثاني 2024

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