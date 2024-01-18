الأنبار.. حملة تنظيف و كري و رفع التجاوزات في نهر الفرات

2024-01-18 17:32:00 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت مديرية الموارد المائية في الأنبار، اليوم الخميس، عن تنفيذها حملة واسعة لتنظيف و كري نهر الفرات، ورفع التجاوزات من النهر والمشاريع الإروائية.وقال مدير الموارد المائية في المحافظة جمال عودة سمير، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كوادر تشكيلات الموارد المائية في الأنبار متمثلة بدائرة كري الأنهر في الرمادي، نفذت حملة كبيرة وواسعة لتنظيف و كري نهر الفرات ورفع التجاوزات من النهر والمشاريع الإروائية، إضافة إلى تطهير نبات القصب وتهذيب مقطع النهر، ومؤخر سدة الرمادي بطول 3 كيلومترات".وأضاف سمير: "كذلك قامت الكوادر بحملة رفع الترسبات في مقدم سدة الرمادي، وناظم الورار؛ لضمان انسيابية مياه نهر الفرات باتجاه مركز قضاء الرمادي والاقضية الأخرى تباعا من أقضية الحبانية والفلوجة، إضافة إلى إيصال الحصص المائية كاملة إلى باقي المحافظات التي تقع على حوض نهر الفرات".وأشار، إلى أنه "تم إعداد خطة متكاملة للعام الحالي لكري مقدم ومؤخر السداد وتهذيب مقاطع الأنهر"، مبينا، أن "وزير الموارد المائية أوعز بإضافة لمسة جمالية في الأقضية والنواحي بإنشاء التكسير الحجري، وإعطاء الموافقات الرسمية حسب الضوابط المعمول بها في الوزارة؛ بهدف تحسين ضفاف الأنهر على جانبي نهر الفرات، واستغلالها لتكون متنفسا للعوائل ومنع التجاوزات".وواصل حديثه: "كذلك تقوم تشكيلات الوزارة أيضا، متمثلة بدائرة الصيانة ومشاريع البزل في الأنبار، بحملة كبيرة لإزالة التجاوزات على المشاريع الإروائية وكذلك ردم بحيرات الأسماك المتجاوزة، كونها تتسبب بهدر الحصص المائية وتم إنشاؤها دون موافقات رسمية، كما وتقوم الكوادر برفع التجاوزات والمخلفات، لمنع رمي النفايات والمياه الثقيلة داخل حوض النهر التي تتسبب بزيادة التراكيز الملحية والتلوث البيئي في نهر الفرات".