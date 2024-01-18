خلا من إدانة القصف الإيراني.. المالكي والعامري والفياض يجتمعون لبحث أمرين

2024-01-18 17:38:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف نبني هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الخميس، اجتماعاً في مكتب الأخير لبحث أمرين وأكدوا على دعم الحكومة، وفق بيان خلا من أي ذكر للقصف الايراني على اربيل.

وذكر بيان لمكتب الفياض ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع بحث في مواضيع الاستقرار الأمني والسياسي، ودعم مسار العملية السياسية بما يخدم البلاد ومصالحها والجهود المؤدية إلى ذلك".

كما جرى التأكيد وفقاً للبيان على "دعم خطوات الحكومة في ملفات الإعمار والخدمات وتعزيز السيادة الوطنية".

وكان مصدر سياسي رفيع أبلغ وكالة شفق نيوز، أن قادة الإطار التنسيقي سيعقدون يوم الاحد المقبل اجتماعا مهما من أجل حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد ومحاولة توحيد مواقف قوى الإطار تجاه مرشح واحد.