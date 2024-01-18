وزير العدل يؤكد على إمكانية استثمار مهارات النزلاء الإنتاجية

2024-01-18 17:52:06 - المصدر: واع

بغداد - واعشدد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، على إمكانية استثمار مهارات النزلاء العاملين في ورش ومعامل السجون لتجهيز مؤسسات الدولة بالأثاث والمكاتب والرحلات والأجهزة الكهربائية.وذكر بيان لوزارة العدل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير العدل خالد شواني زار جناحي دائرة الإصلاح العراقية، وإصلاح الأحداث الخاص بنتاجات النزلاء اليدوية، والذي يقام على معرض بغداد الدولي".وأوضح شواني، أن "الغاية من هذه المشاركات تأتي لإظهار قدرة وطاقات النزلاء ومدى الاستفادة من البرامج التأهيلية، في إحداث التغيير على مستوى الوعي والسلوك لدى النزلاء في الأقسام الإصلاحية".وأشار، إلى أن "إقرار تعليمات تشغيل النزلاء التي أحيلت إلى مجلس الدولة، سيسهم في وضع الإطار القانوني لتحويل عمل النزلاء إلى مشاريع استثمارية، تدر الدخل عليهم وتخفف الأعباء على ذويهم".وتابع البيان، أنه وأثناء جولة وزير العدل في بعض أجنحة عرض المنتوجات الوطنية، أكد شواني، على "دعم الإنتاج الوطني"، مشددا على "إمكانية استثمار مهارات النزلاء العاملين في ورش ومعامل السجون، لتجهيز مؤسسات الدولة بالأثاث والمكاتب والرحلات والأجهزة الكهربائية، وكذلك المجسمات والرسوم والمنحوتات ووسائل الإيضاح والألبسة وغيرها".