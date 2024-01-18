رشيد يعود لكتيبة العراق وناطق جاهز لموقعة الغد

2024-01-18 18:02:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يلتحق أسامة رشيد المحترف في فيزيلا البرتغالي، مساء اليوم الخميس (18 كانون الثاني 2024)، ببعثة المنتخب العراقي في الدوحة، قبل مواجهة اليابان ظهر الغد في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا.

وذكر محمد عماد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني في تصريح صحفي، أن "رشيد سيلتحق مجدداً بكتيبة المنتخب العراقي مساء اليوم، بعد منحه إجازة يومين لظرف عائلي طارئ في البرتغال.

وأضاف: "كما شارك علي الحمادي ومنتظر ماجد في تدريبات اليوم، وهما جاهزان لموقعة الغد أمام اليابان".

وتابع: "جميع اللاعبين عازمون على تقديم مباراة كبيرة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان ومواصلة العروض القوية بالبطولة".

وأقيمت صباح اليوم الخميس الوحدة التدريبية الأخيرة تحت قيادة المدرب الإسباني خيسوس كاساس، وتم فيها التركيز على الجوانب التكتيكية المتبعة لمواجهة المنتخب الياباني.



كما شارك المدافع سعد ناطق في المران رغم تعرضه لإصابة في أحد أصابع يديه في المباراة السابقة أمام إندونيسيا التي انتهت بفوز أسود الرافدين (3-1)، وبات جاهزًا لمواجهة الساموراي.

وفي سياق متصل، كذب دانيلو السعيد الأنباء التي أفادت بأن سبب مغادرته لبعثة منتخب بلاده اتجاهه للنرويج يعود إلى طلبه تواجد صديقته وشقيقته معه.



وذكر السعيد عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "لم أطلب منهم ذلك.. وغادرت قطر لسبب آخر".

وكان السعيد المحترف بصفوف سانديفيورد النرويجي غادر الدوحة مساء الثلاثاء عائدًا إلى النرويج، بعد عدم مشاركته في اللقاء الأول أمام إندونيسيا.