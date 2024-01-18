المثنى تعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بأكبر مشروع لإنتاج الورق

2024-01-18 18:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة استثمار المثنى، اليوم الخميس، تحقيق نسب إنجاز متقدمة لأكبر مشروع في البلاد لتدوير المخلفات في جميع المحافظات وتحويلها إلى ورق و مغلفات كارتونية.وقال رئيس هيئة استثمار المثنى عادل داخل الياسري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" انسجاماً مع برنامج دولة رئيس الوزراء بتنمية القطاع الصناعي والزراعي باشرت شركة الشموخ لصناعة الورق مشروعها الاستثماري في محافظة المثنى"، مؤكداً، أن" المشروع ينسجم مع التطلعات البيئية للبلاد وذلك من خلال جمع المخلفات الورقية للمحال التجارية في جميع المحافظات وتحويلها إلى مادة ورقية وكارتون يمكن الاستفادة منها".واضاف، أن "المشروع يقع في المحور الصناعي النجمي شمال محافظة المثنى وأسس على مساحة (50) دونما، و بكلفة إجمالية تبلغ (32) مليون دولار"، مبينا، أن "العمل في المشروع يجري على مراحل وبنسب عمل متقدمة بعد ان أكملت مرحلة الأسس بأكثر من (1000) ركيزة خرسانية، وسيتم إطلاق الإنتاج التجاري بداية العام المقبل".وأشار، إلى أن" الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ (500) طن يومياً، فيما تبلغ الطاقة التصميمية النهائية (1500) طن يومياً"، مؤكداً، أن "حاجة البلد الكلية من الورق والكارتون حالياً وحسب جدول وزارة التخطيط (1700) طن يومياً".وأكد، أن "المشروع سيكون داعماً للاقتصاد العراقي ويوفر العملة الصعبة للبلاد من خلال إيقاف استيراد الكميات الهائلة من الورق يومياً"، مضيفاً، أنه "سيكون محركاً لقطاع النقل من خلال وجود فرق كبيرة لجمع مخلفات الورق في جميع المحافظات وإيصالها إلى موقع المعمل في محافظة المثنى".وتابع، أن "المشروع يعتمد على العمالة العراقية 100% وسيشغل (450) عاملا عند بدء التشغيل التجاري، وهناك أعداد كبيرة من العمالة حالياً تعمل في إنشاء الأسس والكونكريت"، مؤكداً، أن "أساسات المشروع تعتمد على شركات كفوءة في صب الأعمدة والخرسانة".