ارتفاع ايرادات المنافذ العراقية في 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه

2024-01-18 18:45:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس هيأة المنافذ الحدودية يتفقد منفذ الشيب





أجرى رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي جولة ميدانية مفاجئة لمنفذ الشيب الحدودي، تفقد خلالها كافة مفاصل المنفذ واطلع على سير العمل والإجراءات المتخذة من قبل الكوادر العاملة فيه.





حيث تم الاشراف على عمليات الكشف لعدد من الارساليات وتدقيق وصولات الميزان الجسري وجباية الرسوم الكمركية وعمليات التدقيق الالكتروني للوثائق.





كما تضمنت الزيارة عقد اجتماع لكافة الدوائر العامله حيث تم ايصال توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتأكيده على تقديم افضل الخدمات للزائرين والمسافرين وكذلك التأكيد على تحقيق الايرادات العالية من خلال جباية الرسوم الحقيقية للبضائع وتكثيف عمليات التفتيش بكافة اشكالها لمنع مرور اي مادة ممنوعة من الاستيراد، وتم الاشاره الى ارتفاع الايرادات المتحققة العام 2023 مقارنة مع العام 2022 مؤكدا على الجميع ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بواقع العمل.

تأتي هذه الزيارة من ضمن برنامج الزيارات الميدانية التي يجريها رئيس هيأة المنافذ الحدودية ليكون قريباً من منسوبيه العاملين في المنافذ الحدودية كافة للمحافظة على المستوى المتقدم الذي حققته هيأة المنافذ الحدودية والدوائر العاملة تحت رعاية ودعم الحكومة المستمر.





هيأة المنافذ الحدودية

18 كانون الثاني